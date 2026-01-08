ASUS 23.8” AIO PC, i5-1235U, 8GB RAM, 512GB SSD

2.7 C
ASUS AIO A3402WBAK#B0CJ94VTF3, Monitor with 23.8″ Display, 60Hz, Intel Core Processor 12 gen i5-1235U, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, White

Scopri il mondo di ASUS AIO A3402WBAK#B0CJ94VTF3

Il PC All-in-One ASUS A3402WBAK#B0CJ94VTF3 è un dispositivo incredibilmente potente e funzionale, progettato per garantirti prestazioni senza compromessi e un’ottima esperienza di intrattenimento. Con il suo processo Intel Core i5-1235U di ultima generazione, 8GB di RAM e 512GB di SSD PCIE, questo PC è in grado di gestire qualsiasi carico di lavoro con facilità.

Un display incredibile

Il display NanoEdge da 23,8 pollici FHD (1920 x 1080) di ASUS A3402WBAK#B0CJ94VTF3 è caratterizzato da una cornice sottile per una visione da bordo a bordo e da un impressionante rapporto schermo/corpo fino all’88%. Questo display wide screen include la tecnologia wide-view che lo rende perfetto per condividere foto e video con amici e familiari. Con una frequenza di aggiornamento di 60Hz, questo display offre un’esperienza visiva fluida e dettagliata.

Vantaggi pratici

Alcuni dei vantaggi pratici di ASUS AIO A3402WBAK#B0CJ94VTF3 includono:

  • Prestazioni veloci e efficienti grazie al processore Intel Core i5-1235U e 8GB di RAM
  • Archiviazione rapida e capiente con 512GB di SSD PCIE
  • Display NanoEdge da 23,8 pollici FHD con tecnologia wide-view e rapporto schermo/corpo fino all’88%
  • Connettività veloce e affidabile con WiFi 6 dual band e quattro porte USB 3.2 Gen 1
  • Sistema audio avanzato con altoparlanti stereo integrati di alta qualità e tecnologia Dolby Atmos

Proteggi la tua privacy

ASUS A3402WBAK#B0CJ94VTF3 include anche uno sportellino integrato per la privacy che scorre semplicemente sopra e copre la fotocamera, garantendo la tua tranquillità quando lavori in ambienti sensibili.

Conclusione

In sintesi, ASUS AIO A3402WBAK#B0CJ94VTF3 è un PC All-in-One potente e funzionale che offre prestazioni veloci e efficienti, un display incredibile e connettività veloce e affidabile. Con i suoi vantaggi pratici e la sua capacità di proteggere la tua privacy, questo PC è ideale per chi cerca una soluzione compatta, elegante e performante. Non aspettare, acquista ora e scopri il mondo di ASUS AIO A3402WBAK#B0CJ94VTF3!

