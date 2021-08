La prossima sarà una domenica speciale, almeno per gli appassionati del cielo, che non si perderanno sicuramente la Luna Blu. Il 22 agosto infatti ci sarà il quarto plenilunio in un mese, un evento che si verifica ogni 2-5 anni. Ma chi penserà di vedere la luna cambiare colore rimarrà deluso, perché con il termine Luna Blu non si intende un mutamento cromatico ma è solo la definizione del quarto plenilunio mensile appunto, che prende anche il nome di Luna dello Storione o Luna del Grano.

Il plenilunio si verificherà durante il giorno, esattamente alle 14.02 ora italiana, ma ovviamente per osservare tutto lo splendore della Luna, che sarà circondata stavolta da un corteo di astri luminosissimi, bisognerà aspettare le ore serali, meglio se fuori città, lontano dalle luci artificiali. E per la prossima Luna Blu? Non dovremo attendere poi molto: il 31 agosto del 2023.