Astronauti usciti fuori dalla stazione spaziale per cercare forma di vita

Gli astronauti della NASA Tracy Dyson e Matt Dominick si preparano a uscire dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) giovedì per esaminare se i campioni di microorganismi attaccati all’esterno del laboratorio orbitante siano ancora vivi.

L’ambiente esterno della stazione è estremamente ostile alla vita, con temperature che oscillano tra i 120 e i -100 gradi Celsius, senza contare i livelli estremi di radiazioni solari e l’assenza di un’atmosfera. Tuttavia, da tempo gli scienziati studiano organismi “estremofili” capaci di resistere a queste condizioni, come i tardigradi, microanimali con otto zampe che sono stati dimostrati sopravvivere a lunghi periodi nello spazio.

Batteri e microorganismi più piccoli resistono ancora meglio e possono sopravvivere per anni in queste condizioni estreme, come dimostrato da precedenti esperimenti condotti all’esterno della ISS. Questi studi suggeriscono la possibilità che altre parti del sistema solare, come Marte, possano sostenere la vita (o persino dell’universo stesso).

Le probabilità che Dyson e Dominick trovino campioni ancora vitali sono alte. Un esempio dettagliato in uno studio pubblicato a gennaio mostra che alcune specie di batteri e funghi formatori di spore, depositate su cotone attaccato a bastoncini di metallo all’esterno della stazione orbitante, sono sopravvissute dopo due anni di esposizione allo spazio.

“I principali fattori per la sopravvivenza a lungo termine potrebbero essere la disidratazione e la parziale liofilizzazione nel vuoto dello spazio vicino alla Terra” suggeriscono i ricercatori nel loro studio. Un altro studio del 2020 condotto da ricercatori giapponesi ha scoperto che un batterio chiamato Deinococcus radiodurans è sopravvissuto per ben tre anni nello spazio.

In breve, ci sono molte prove che i microorganismi possono resistere a fluttuazioni estreme di temperatura, alla mancanza di un’atmosfera e alle radiazioni solari.