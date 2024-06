Astronaut Boy: Il Tuo Compagno di Spazio Ideale

Immagina di fluttuare nello spazio infinito, circondato da stelle scintillanti e meraviglie cosmiche. In questo vasto universo, la compagnia è essenziale, e non c’è miglior compagno dell’Astronaut Boy. Equipaggiato e pronto per ogni sfida, Astronaut Boy è il tuo fedele assistente spaziale, dotato di tecnologie avanzate che rendono ogni missione sicura e piacevole.

Caratteristiche Tecniche Avanzate

Astronaut Robot Camera IP Wifi Wireless : Tecnologia all’avanguardia per una connessione stabile e sicura.

: Tecnologia all’avanguardia per una connessione stabile e sicura. P2P Security Surveillance : Peer-to-Peer per una sorveglianza affidabile e privata.

: Peer-to-Peer per una sorveglianza affidabile e privata. Night Vision IR : Visione notturna a infrarossi per una visione chiara anche nell’oscurità.

: Visione notturna a infrarossi per una visione chiara anche nell’oscurità. Home Security Robot : Ideale per la sicurezza domestica.

: Ideale per la sicurezza domestica. Baby Monitor: Perfetto anche per monitorare i più piccoli.

Specifiche Tecniche

Dimensione della Lente : 3.6mm

: 3.6mm Visione Notturna : Sì, per una visione chiara anche nell’oscurità dello spazio.

: Sì, per una visione chiara anche nell’oscurità dello spazio. Audio Bidirezionale : Sì, per comunicare facilmente in ogni momento.

: Sì, per comunicare facilmente in ogni momento. Slot per Scheda TF : Sì, per espandere la memoria e registrare ogni momento.

: Sì, per espandere la memoria e registrare ogni momento. Alimentazione : DC5V, 2A

: DC5V, 2A Interfaccia Wireless : Antenna WIFI o Connessione via Cavo

: Antenna WIFI o Connessione via Cavo Temperatura di Lavoro : -10°C a 50°C

: -10°C a 50°C Angolo Orizzontale/Inclinazione : 355°/45°

: 355°/45° Colori Disponibili : Nero o Bianco

: Nero o Bianco App Dedicata : Yoosee

: Yoosee Peso Netto/Lordo : 345g/755g

: 345g/755g Dimensioni : 20812093mm

: 20812093mm Risoluzione: 960P con 1.3 megapixel (1280960dpi) e 1080P con 2 megapixel (12801080dpi)

Una Presenza Confortante e Sicura

Astronaut Boy non è solo un monitor, ma un vero e proprio compagno di viaggio. La nostra missione è trasformare il monitoraggio in un’esperienza di compagnia. Grazie alla visione notturna e alla funzione di cattura del movimento sensibile, Astronaut Boy è sempre all’erta, garantendo la tua sicurezza in ogni momento. La comunicazione bidirezionale ti permette di interagire facilmente, rendendo ogni conversazione naturale e fluida, proprio come parlare con un amico fidato.

Tecnologia di Avanguardia per il Massimo Comfort

Con la sua lente da 3.6mm, Astronaut Boy offre una visione chiara e dettagliata. Le opzioni di risoluzione 960P e 1080P garantiscono immagini nitide e ad alta definizione, permettendoti di non perdere nemmeno un dettaglio. Che tu scelga la connessione WIFI o via cavo, Astronaut Boy è sempre pronto a connettersi e funzionare in qualsiasi condizione, grazie alla sua capacità di operare in un’ampia gamma di temperature, da -10°C a 50°C.

Design Elegante e Funzionale

Disponibile in eleganti colori nero o bianco, Astronaut Boy si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Le sue dimensioni compatte (20812093mm) e il peso leggero (345g netto) lo rendono facile da posizionare ovunque, senza ingombro. L’app dedicata Yoosee offre un’interfaccia intuitiva per gestire tutte le funzionalità del dispositivo, rendendo il controllo semplice e accessibile.

Un Compagno Fedele

Astronaut Boy è onesto e coraggioso, sempre pronto a supportarti nelle tue avventure spaziali. La sua presenza rende ogni missione meno solitaria e più sicura. Con Astronaut Boy al tuo fianco, puoi concentrarti sulla scoperta e sull’esplorazione, sapendo di avere un assistente di fiducia che ti protegge e ti accompagna.

Versatilità in Ogni Situazione

Che tu stia monitorando la tua casa, sorvegliando il tuo bambino o semplicemente cercando compagnia nelle tue esplorazioni spaziali, Astronaut Boy è il dispositivo perfetto. La sua tecnologia P2P garantisce una sorveglianza sicura e privata, mentre la visione notturna IR ti permette di vedere chiaramente anche nelle situazioni di scarsa illuminazione. Con Astronaut Boy, la sicurezza e la tranquillità sono sempre a portata di mano.

In conclusione, Astronaut Boy rappresenta l’evoluzione del monitoraggio, trasformando una semplice funzione di sicurezza in una vera esperienza di compagnia. Preparati a esplorare l’universo con un assistente su cui puoi sempre contare.