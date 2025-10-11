Astrologia Positiva: Scopri le Opportunità in Italia

Il nostro partner Rob Brezsny, autore di un nuovo libro, offre saggezza settimanale per illuminare il nostro pensiero e migliorare il nostro umore. La sua rubrica, “Free Will Astrology”, è pubblicata in oltre cento riviste.

Ecco l’oroscopo della settimana.

BILANCIA: L’architetto Christopher Alexander ha compreso perché alcuni spazi sono accoglienti mentre altri risultano alienanti, evitando principi astratti e studiando come le persone utilizzano realmente gli spazi. Nei prossimi giorni, Bilancia, potresti attingere al tuo talento naturale per curare relazioni e creare equilibrio. Le tue soluzioni dovrebbero soddisfare più esigenze.

SCORPIONE: I mistici medievali credevano che gli angeli parlassero in paradossi. Scorpioni, sei molto abile in questo. Abbraccia le tue contraddizioni e lascia che ti insegnino. La tua apertura ai sentimenti contrastanti ti regalerà potenza e autorità.

SAGITTARIO: L’antica Petra, riscoperta da un esploratore svizzero mascherato da pellegrino, rappresenta l’importanza di studiare le culture e le persone. Nei prossimi giorni, Sagittario, immergiti nei tuoi interessi, poiché la vita porterà meraviglie se ti prepari accuratamente.

CAPRICORNO: Nel secolo scorso, molti inventori cercarono di creare macchine a moto perpetuo, senza successo. Tuttavia, Capricorno, tu sei vicino a sviluppare un’abitudine che ti mantenerà energico e vitale a lungo. L’energia che generi sarà autosufficiente.

ACQUARIO: Abbraccia il tuo lato unico e strano, come un polpo. È il momento di attivare la tua creatività e la tua mente multidimensionale. Sfrutta la tua empatia e il tuo genio per scoprire nuove strade.

PESCI: Stai esplorando territori sconosciuti anche in spazi familiari. Questo è un segno che hai raggiunto un punto in cui sei pronto a scoprire verità precedentemente invisibili. Continua a vagare e a chiedere.

ARIETE: Ogni relazione è unica. In questo periodo, puoi approfondire i tuoi legami usando tutta la tua creatività.

TORO: Rimani in dialogo con le domande senza cercare risposte immediate. La tua pazienza sarà una forza fondamentale per la guarigione.

GEMELLI: Spezza la routine seguendo l’ispirazione di Bart Simpson. Sbizzarrisci la fantasia e libera la tua mente per nuove soluzioni.

CANCRO: Ispira te stesso nella tua resilienza, come la Welwitschia mirabilis, simbolo di perseveranza.

LEONE: Abbraccia la bellezza della ristrutturazione, creando nuove magnificenze che onorano il passato.

VERGINE: Trova la tua forma di distrazione produttiva. Le idee migliori emergeranno quando non stai cercando intenzionalmente di trovarle.