24.7 C
Roma
sabato – 11 Ottobre 2025
Positive

Astrologia Positiva: Scopri le Opportunità in Italia

Da StraNotizie
Astrologia Positiva: Scopri le Opportunità in Italia

Il nostro partner Rob Brezsny, autore di un nuovo libro, offre saggezza settimanale per illuminare il nostro pensiero e migliorare il nostro umore. La sua rubrica, “Free Will Astrology”, è pubblicata in oltre cento riviste.

Ecco l’oroscopo della settimana.

BILANCIA: L’architetto Christopher Alexander ha compreso perché alcuni spazi sono accoglienti mentre altri risultano alienanti, evitando principi astratti e studiando come le persone utilizzano realmente gli spazi. Nei prossimi giorni, Bilancia, potresti attingere al tuo talento naturale per curare relazioni e creare equilibrio. Le tue soluzioni dovrebbero soddisfare più esigenze.

SCORPIONE: I mistici medievali credevano che gli angeli parlassero in paradossi. Scorpioni, sei molto abile in questo. Abbraccia le tue contraddizioni e lascia che ti insegnino. La tua apertura ai sentimenti contrastanti ti regalerà potenza e autorità.

SAGITTARIO: L’antica Petra, riscoperta da un esploratore svizzero mascherato da pellegrino, rappresenta l’importanza di studiare le culture e le persone. Nei prossimi giorni, Sagittario, immergiti nei tuoi interessi, poiché la vita porterà meraviglie se ti prepari accuratamente.

CAPRICORNO: Nel secolo scorso, molti inventori cercarono di creare macchine a moto perpetuo, senza successo. Tuttavia, Capricorno, tu sei vicino a sviluppare un’abitudine che ti mantenerà energico e vitale a lungo. L’energia che generi sarà autosufficiente.

ACQUARIO: Abbraccia il tuo lato unico e strano, come un polpo. È il momento di attivare la tua creatività e la tua mente multidimensionale. Sfrutta la tua empatia e il tuo genio per scoprire nuove strade.

PESCI: Stai esplorando territori sconosciuti anche in spazi familiari. Questo è un segno che hai raggiunto un punto in cui sei pronto a scoprire verità precedentemente invisibili. Continua a vagare e a chiedere.

ARIETE: Ogni relazione è unica. In questo periodo, puoi approfondire i tuoi legami usando tutta la tua creatività.

TORO: Rimani in dialogo con le domande senza cercare risposte immediate. La tua pazienza sarà una forza fondamentale per la guarigione.

GEMELLI: Spezza la routine seguendo l’ispirazione di Bart Simpson. Sbizzarrisci la fantasia e libera la tua mente per nuove soluzioni.

CANCRO: Ispira te stesso nella tua resilienza, come la Welwitschia mirabilis, simbolo di perseveranza.

LEONE: Abbraccia la bellezza della ristrutturazione, creando nuove magnificenze che onorano il passato.

VERGINE: Trova la tua forma di distrazione produttiva. Le idee migliori emergeranno quando non stai cercando intenzionalmente di trovarle.

Articolo precedente
Battaglia di Helena Prestes: La Verità che Cambia l’Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.