Astrologia e Positività: Scopri il Tuo Destino in Italia

Rob Brezsny, il nostro collaboratore, ha appena pubblicato un nuovo libro, “Astrology Is Real: Revelations from My Life as an Oracle”. Ogni settimana, con il suo articolo “Free Will Astrology”, offre saggezza e ispirazione a lettori di oltre cento pubblicazioni. È anche autore di “Pronoia Is the Antidote for Paranoia”.

Ecco l’oroscopo settimanale.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Secondo la mitologia egizia, la dea Maat rappresentava la verità e l’armonia. Il tuo potere speciale attuale è la capacità di discernere ogni scelta. Usa la tua saggezza per benedire, non per giudicare. Abbandona i sensi di colpa e lascia che la grazia sia la tua guida.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): L’I Ching invita a riparare ciò che è stato rovinato. Hai una straordinaria abilità per vedere ciò che non funziona e ora puoi ripristinare relazioni e sogni. Non mirare a riparare com’era, ma a creare qualcosa di migliore.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Richiama l’energia di Sekhmet, la dea egizia capace di distruggere e guarire. Affronta con coraggio le ingiustizie e trasforma il caos in equilibrio, non solo distruggendo, ma anche portando la guarigione.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Prima di intraprendere sfide importanti, prepara con intenzione il tuo viaggio. Ritualizza i tuoi obiettivi e chiedi benedizioni per la tua ascesa.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Sbarazzati delle illusioni che ti circondano. Devi smantellare la magia illusoria e portare chiarezza nelle situazioni ambigue.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Impara dalla storia di Nina Simone, che ha trasformato una delusione in una carriera straordinaria. Usa le tue frustrazioni come carburante per il tuo successo futuro.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Sii pronto a ricevere illuminazioni inaspettate. Questi momenti di chiarezza possono arrivare in qualsiasi luogo.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Organizza un piano per migliorare le situazioni problematiche. La chiave è presentare le tue critiche in modo costruttivo.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Sei vicino a un’esperienza simile a un paradiso scomparso. Non cercarla attivamente, lascia che ti trovi.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Connettiti con le parti più profonde della tua anima. La trasformazione richiede pazienza e ascolto.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Sperimenta il “code-switching.” Divertiti a passare da uno stile di comunicazione all’altro.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Affida la tua navigazione a segnali sottili. La tua intuizione sarà precisa in questo periodo.

