ROMA – Non sono i luoghi di vaccinazione che mancano nè ( ancora) i medici e gli infermieri. E’ la disorganizzazione di quasi tutte le regioni e la mancanza di un criterio unico e inderogabile nelle priorità delle categorie da immunizzare che fa sì che i frigoriferi delle aziende sanitarie locali di tutta Italia siano pieni, da settimane, di fiale di vaccino di AstraZeneca, quello che – al momento – può essere somministrato a persone sotto i 65 anni anche se ieri il ministro della Salute Speranza ha chiesto all’Aifa di valutare l’estensione anche ai più anziani.

Le cifre sono impietose, del milione e mezzo di dosi già consegnate da AstraZeneca ne sono state somministrate poco meno di 375.000, appena una su quattro. Secondo le indicazioni date dal ministero della Salute, con AstraZeneca avrebbero dovuto essere vaccinati in via prioritaria forze dell’ordine e personale della scuola ma – ad un mese dall’arrivo delle fiale – hanno ricevuto la prima dose solo 277.245 tra insegnanti e personale scolastico e 97.149 appartenenti delle forze dell’ordine. Pochissimi.

Perché questa impasse? In molte regioni mancano ancora o hanno tardato ad arrivare gli elenchi delle persone che – stando a queste indicazioni – rientrerebbero tra le priorità. A complicare le cose è stato poi anche il cambio di indicazioni sull’età: prima somministrabile solo agli under 55, poi esteso fino ai 65. Dunque, senza elenchi degli aventi diritto impossibile anche solo prenotarsi. Sono solo sei le regioni italiane che si appoggiano alla piattaforma unica nazionale messa a disposizione da Poste italiane e che accetta le prenotazioni solo da utenti i cui requisiti sono riconosciuti quando i loro nomi sono inseriti dalle regioni nei database. In assenza dei loro dati, niente prenotazione e niente vaccino. In Lombardia, tanto per fare un esempio, la vaccinazione del personale scolastico non è neanche cominciata.

A rallentare ulteriormente la somministrazione di AstraZeneca la mancanza di accordi regionali con i medici di famiglia. L’accordo quadro firmato da Speranza non è sufficiente e nella più parte d’Italia i medici di base non hanno ancora neanche idea di come, quando e se cominciare. Negli hub aperti nei capoluoghi di provincia poi confluiscono spesso anche gli appartenenti delle forze dell’ordine che potrebbero più facilmente essere vaccinati dai medici dei corpi di appartenenza nelle caserme invece di ingolfare le strutture su cui confluisce il personale della scuola e delle università e gli over 80, categoria quest’ultima nella quale è stato vaccinato solo un anziano su 4 con Pfizer e Moderna.

E poi c’è la sconcertante corsa allo scavalco delle categorie che rivendicano una priorità, a cominciare dalla Sicilia: avvocati, magistrati. persino i deputati regionali e il personale degli uffici che pretendono di essere vaccinati mentre ancora le persone fragili e con gravi patologie attendono di sapere quando sarà il loro turno. Solo il Lazio, dove invece i medici di base hanno già cominciato a vaccinare, procede spedito con il criterio dell’età. da lunedi iniezioni anche agli over 70 e prenotazioni aperte anche per i vulnerabili.