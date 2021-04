Quali limitazioni sono previste per AstraZeneca?

In Italia nessuna, ma potrebbero essere decise nei prossimi giorni. In Francia il vaccino è somministrato solo a chi ha più di 55 anni, in Germania a chi ha più di 60 anni. Olanda, Danimarca e Norvegia ne hanno sospeso l’uso.

Perché queste restrizioni?

Dopo il vaccino si sono verificati dei casi rarissimi di una trombosi dai sintomi molto peculiari, che colpisce soprattutto le vene del cervello ed è associata a un calo di piastrine. Dopo il primo allarme di metà marzo sono stati registrati nuovi casi e il legame con AstraZeneca è diventato più chiaro.

Che senso ha porre limiti d’età?

La trombosi post-vaccino è concentrata fra gli under 60, soprattutto donne. Il motivo è sconosciuto, così come il meccanismo che lega vaccino e malattia, anche se si pensa a una reazione autoimmune.

Ma AstraZeneca all’inizio non era riservato ai più giovani?

Al momento dell’approvazione, a gennaio, le sperimentazioni erano state fatte soprattutto su volontari under 65. La mancanza di test sugli anziani aveva spinto alcuni stati, fra cui l’Italia, a riservare il vaccino ai più giovani. L’uso molto esteso di AstraZeneca in Gran Bretagna e Scozia aveva poi dimostrato un’ottima efficacia anche negli anziani. Per questo ora la strategia è cambiata tanto.

Perché nelle sperimentazioni la trombosi non è stata notata?

I test hanno coinvolto circa 30mila volontari. L’Ema (Agenzia europea per i medicinali) ha stimato che le trombosi si verifichino in un caso circa su 100mila fra i vaccinati al di sotto dei 60 anni. Il presidente della Società italiana di ematologia, Paolo Corradini, fa notare che gli effetti collaterali di AstraZeneca sono più rari di quelli dell’Aspirina.

Chi deciderà il da farsi ora?

L’Ema farà una valutazione tecnica: analizzerà tutte le segnalazioni dei casi sospetti provenienti dai paesi europei. Si farà aiutare da medici esperti in tombosi e stabilirà se c’è un nesso fra vaccinazione e malattia. La decisione su chi potrà ricevere AstraZeneca a quel punto è affidata agli stati, tramite le autorità regolatorie: nel nostro paese l’Aifa, Autorità italiana del farmaco.