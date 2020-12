Il Regno Unito approva, Europa e Stati Uniti attendono. Prova di efficienza britannica o piuttosto sacrosanta cautela delle autorità regolatorie del farmaco di Bruxelles e Washington? Come si spiegano le due velocità della Medicines and healthcare products regulatory authority (Mhra), l’autorità britannica, e della European medicines agency (Ema)? La prima ha battuto tutti sul tempo approvando a inizio dicembre il vaccino Pfizer-Biontech e ieri dando il via libera a quello Oxford-AstraZeneca. I funzionari della Mhra sono dunque più bravi dei colleghi europei e americani?

“Sotto la pressione dei contagi”

«Sono certamente più pragmatici, ma non sottovaluterei le pressioni politiche in un Paese alle prese con una impennata dei contagi», risponde Walter Ricciardi, ex presidente dell’Istituto superiore di sanità e consulente del ministro Speranza. «Lo studio di fase 3 impostato da AstraZeneca su circa 40mila individui si basava su un protocollo che prevedeva l’inoculazione di due dosi piene: il risultato è stata una efficacia del vaccino del 62%. Accidentalmente però è stata data mezza dose a 2.000 volontari e in questo gruppo si è trovata una copertura superiore al 90%. La multinazionale per adempiere ai regolamenti Ema avrebbe dovuto reimpostare lo studio di fase 3 non con 2.000 persone ma con 40mila, il che avrebbe significato mesi di ritardo. Gli inglesi, invece, l’hanno approvato così com’è: le due dosi piene si sono dimostrate sicure e capaci di creare immunità in una percentuale importante della popolazione. Ma è probabile che consiglieranno di inoculare mezza dose la prima volta e poi la dose piena, in modo da poter vaccinare subito il doppio delle persone», conclude Ricciardi.

Dati discordanti

«Il vero problema è che, nonostante gli annunci, non risulta che AstraZeneca abbia ancora chiesto l’autorizzazione all’ente regolatorio europeo», dice Enrico Bucci, professore di biologia alla Temple University di Philadelphia. «E comunque ci sono diverse incongruenze nei dati relativi alla loro sperimentazione. Quelli pubblicati sulla rivista Lancet parlano di una efficienza del 62% con il dosaggio pieno, poi ci sono i dati secondo cui con mezza dose alla prima iniezione si arriva al 95%, infine Andrew Pollard, a capo del Joint committee on vaccination and immunisation, ha dichiarato che una singola dose del vaccino ha un’efficacia del 70% in un periodo di osservazione compreso fra 22 giorni e 12 settimane dalla somministrazione. Insomma, quanto è davvero efficace questo vaccino? Come mai i dati pubblicati, che indicherebbero un’efficacia al 62%, sono oggi superati dai dati ancora non pubblici?».

“Ma il vaccino è sicuro”

Le ipotesi sono due: o l’ente britannico Mhra dispone di informazioni ancora sconosciute alle autorità europee e americane, o ha deciso di non attenersi agli standard, elevatissimi, dell’Ema e dell’Fda. «Non escludo che l’agenzia del Regno Unito abbia avuto accesso a informazioni mai pervenute all’Ema: d’altra parte AstraZeneca ha interagito moltissimo con l’Mhra», suggerisce Guido Rasi, che ha guidato l’Ema fino al novembre scorso. «In tutta questa vicenda c’è un aspetto positivo: il vaccino è sicuro, questo di AstraZeneca come quelli prodotti negli ultimi 50 anni. Meno positivo — continua — è che un’azienda fornisca più dati a un’agenzia che alle altre. Ma c’è anche un’altra possibilità: e cioè che che agli inglesi siano bastati i dati pubblicati sulle riviste scientifiche. Però a questo punto non c’è più bisogno di un ente regolatorio, basta un ministro che decida e si assuma la responsabilità. Il valore aggiunto delle agenzie del farmaco è che guardano i dati delle aziende, li valutano e li giudicano forti della loro totale indipendenza. L’Ema e l’Fda hanno finora dimostrato di esserlo al 100%: non c’è stata pressione emotiva o sociale che le abbia indotte a cambiare le procedure».

I numeri ballerini

Resta il tema dell’efficacia. E dei numeri ballerini che oscillano tra il 60 e il 90 per cento. «Non è un dettaglio, perché è proprio in base all’efficacia che si dovrà decidere per quali categorie usare un vaccino piuttosto che un altro», sottolinea Bucci. «Sono convinto che nel Regno Unito useranno il vaccino AstraZeneca per la popolazione tra i 18 e i 55 anni, fascia d’età in cui il sistema immunitario risponde meglio», ipotizza Ricciardi. E nel resto d’Europa? «I cittadini della Ue devono avere una certezza: quando un vaccino è approvato dall’Ema o dalla Fda vuol dire che è sicuro, efficace e può essere fatto tranquillamente».