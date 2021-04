Quella di AStraZeneca sembra una storia senza fine, e oggi si aggiunge un nuovo capitolo. C’è l’ipotesi – infatti – che l’Italia segua l’esempio della Germania e riservi l’uso del vaccino di Oxford agli over 60. Tra gli esperti del Ministero della Salute c’è la convinzione infatti che, se davvero Ema in queste ore confermerà il nesso causale tra le rare forme di trombosi ed AstraZeneca, con più frequenza tra donne sotto i 50 anni, sarà inevitabile rivedere le categorie per le vaccinazioni con il vaccino anglo svedese. Tutto cio comporterebbe una riorganizzazione della macchina vaccinale profonda. Fino ad oggi, le dosi di AstraZenecca sono state date soprattutto ai più giovani, proprio agli under 60: a insegnanti e forze dell’ordine. Cosa succederà con i richiami? In Germania, dopo la raccomandazione di somministrare il vaccino antiCovid di AstraZeneca solo alle persone con più di 60 anni, la Commissione vaccinale permanente ha consigliato, per gli under 60 che abbiano già ricevuto la prima dose del prodotto della multinazionale anglosvedese, di ricorrere per la seconda a un vaccino a mRna (Pfizer e Moderna). Anche l’Italia potrebbe prendere la stessa decisione?

Oggi la riunione tra i tecnici dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e ministero della Salute in merito ad eventuali ulteriori indicazioni sull’utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca è prevista comunque nel pomeriggio. Per una decisione, tuttavia, si attenderà il pronunciamento dell’Agenzia europea dei medicinali Ema, atteso entro giovedì, sull’eventuale correlazione tra il vaccino ed i rarissimi eventi trombotici segnalati in vari Paesi.

“E’ possibile, per maggiore precauzione, che l’Agenzia europea dei medicinali Ema indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, precisando tuttavia che “questo è successo anche per tanti altri famaci” e che nel caso di AstraZeneca il vaccino è stato utilizzato “in un numero estremamente alto di soggetti, mentre gli eventi trombotici rari segnalati sono pochissimi”. “Non vi è ombra di dubbio che vi sia un rapporto rischio-beneficio positivo”, ha aggiunto.

L’Ema, ha spiegato Sileri, “può cioè individuare dei sottogruppi di popolazione che presentano un comun denominatore per un maggiore livello di rischio, e valutare il rapporto causa-effetto in tali gruppi” in relazione agli eventi trombotici rari che sono stati segnalati. Quanto alla possibilità che l’Ema arrivi quindi a limitare l’uso del vaccino escludendo alcune categorie, ciò, ha sottolineato Sileri, “rientra nei processi di farmacovigilanza ed è già successo per tanti altri farmaci, a partire dall’aspirina, per la quale a partire dagli anni ’80 è stato posto un limite d’uso per la fascia dei bambini sotto i 12 anni per alcuni eventi avversi”.

E’ un “bene che si analizzino tutti i dati disponibili su possibili eventi avversi in giovani donne, a protezione della salute pubblica”. Lo afferma in un’intervista l’immunologo Alberto Mantovani, secondo cui i casi gravi di trombosi osservati in relazione al vaccino AstraZeneca “potrebbero essere forse causati, secondo una recente pubblicazione, dalla formazione di autoanticorpi, come succede, in rarissimi casi, durante trattamenti con eparina”; “se confermata, l’osservazione potrebbe guidare la diagnosi e la terapia di questi, pur molto rari, eventi avversi”. Mantovani sottolinea che “per ora l’analisi condotta da Ema sul vaccino Oxford AstraZeneca ha rassicurato sul fatto che non causi un aumento della frequenza di tromboembolia, aspettiamo ulteriori analisi”. Quindi il professore dell’Istituto Humanitas di Milano aggiunge: “I dati indicano che in alcune categorie di soggetti fragili il vaccino può funzionare un pò meno bene: dobbiamo vaccinare sicuramente le persone fragili, ma anche studiare come proteggerle al massimo, quindi capire quando vaccinarle, individuare quali fra di loro hanno una risposta maggiore o minore”, pertanto “dobbiamo accompagnare la vaccinazione con programmi di ricerca che permettano di rispondere sempre meglio alle loro esigenze. In questo senso sono in corso studi collaborativi fra diversi istituti che avranno probabilmente il sostegno del ministero della Salute”.