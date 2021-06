Sono under 60 ma non hanno paura di farsi somministrare AstraZeneca o Johnson&Johnson. Così non ascoltano il suggerimento del ministero alla Salute, di Aifa e del Consiglio superiore di sanità di non fare quel vaccino sotto i 60 anni. Tra open day, iniziative speciali di vario tipo, offerta anticipata per i più giovani (come i maturandi in Campania), le Regioni hanno cercato di aumentare la quota dei ventenni, trentenni, quarantenni e cinquantenni coperti anche con i medicinali a vettore virale, quelli sospettati in rarissimi casi di provocare problemi di trombosi, in particolare sulle giovani donne.