Aston Villa domina la Roma: il match finisce 4-0

L’amichevole tra Aston Villa e Roma si è conclusa con una netta vittoria dei Villans per 4-0. I padroni di casa hanno aperto le marcature al 15′ con un eccezionale calcio di punizione di Buendia, che ha superato la barriera e ha insaccato nel sette. Due minuti dopo, Ramsey ha raddoppiato, approfittando di una verticalizzazione di Tielemans e battendo il portiere avversario a tu per tu.

Nel primo tempo, l’azzardo della Roma non è bastato per risollevarsi, e al 40′ Watkins ha segnato di testa su un cross di Buendia, fissando il punteggio sul 3-0. Nella ripresa, nonostante tentativi da parte della Roma di accorciare le distanze, la squadra di Gasperini non è riuscita a impensierire i rivali. L’Aston Villa ha controllato il match fino all’85’, quando Malen ha concluso la partita con un ulteriore gol, con una diagonale che ha chiuso le speranze giallorosse.

Le formazioni schierate prevedevano l’Aston Villa con un 4-2-3-1 e la Roma in un 3-4-2-1. Gli allenatori, Unai Emery e Gian Piero Gasperini, hanno utilizzato diverse sostituzioni per testare i propri giocatori, ma l’equilibrio non è cambiato. Questo risultato rappresenta una sfida significativa per la Roma, che in precedenza aveva ottenuto solo vittorie nelle amichevoli estive.