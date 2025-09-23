Aston Martin e Adrian Newey: una nuova era in Formula 1

Adrian Newey ha portato una ventata di cambiamento all’Aston Martin, contribuendo a creare un ambiente stimolante per il team di Silverstone. Pedro de la Rosa, ambasciatore della scuderia, ha recentemente evidenziato la dedizione di Newey, sottolineando che, anche se non lavora 24 ore su 24, dedica gran parte della sua giornata alla nuova avventura, dimostrando passione e impegno nel progetto.

Dopo aver lasciato la Red Bull, Newey ha scelto Aston Martin, attirato dalla visione di lungo termine di Lawrence Stroll. De la Rosa ha affermato che la decisione non è stata casuale; Newey riconosce il potenziale del team e gli investimenti già effettuati. Questo rende l’Aston Martin un progetto affascinante, con la possibilità di eccellere nel cambiamento regolamentare previsto per il futuro.

Il curriculum di Newey è impressionante: ha influenzato ogni decennio della Formula 1, grazie alla sua capacità di interpretare i cambiamenti normativi a vantaggio delle sue squadre. Il suo arrivo non significa solo portare competenze tecniche eccezionali, ma anche essere un modello per i giovani ingegneri e dare fiducia ai piloti, galvanizzati dal suo prestigio.

De la Rosa ha anche sottolineato che la presenza di Newey offre un’ispirazione morale e culturale, fondamentale in un ambiente competitivo come la Formula 1, dove la motivazione interna è cruciale. Con il regolamento del 2026 all’orizzonte, Newey è già impegnato a progettare un’auto competitiva, mentre Aston Martin prosegue nel suo percorso di sviluppo.

L’arrivo di Newey segna dunque un punto di svolta per Aston Martin, con enormi aspettative sul suo contributo, e il lavoro attivo in fabbrica è già in corso per costruire un futuro ambizioso.