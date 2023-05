Asti, si fingevano tecnici per rapinare gli anziani: arrestati padre e 2 figli

Si fingevano tecnici per rapinare gli anziani ma oggi per un 60enne e i suoi due figli 30enni si sono aperte le porte del carcere. Su ordine del Gip di Asti infatti i tre uomini, tutti residenti a Carmagnola, e accusati di essere gli autori dei numerosi furti messi a segno in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, sono stati arrestati.

Le indagini hanno permesso di identificare i tre presunti autori dei reati, commessi con la tecnica del ‘finto addetto dell’acquedotto’. Il modus operandi vedeva i tre qualificarsi come tecnici dell’acquedotto, per riuscire a entrare nelle abitazioni delle vittime e sottrarre così oggetti preziosi e denaro.