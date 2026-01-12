7.6 C
Asti: Chiara Appendino incontra lavoratori dei call center in crisi

L’onorevole Chiara Appendino, del Movimento 5 Stelle, ha trascorso il pomeriggio ad Asti per incontrare i lavoratori di tre call center che stanno vivendo una situazione di crisi. In particolare, ha parlato con gli addetti di Konecta, che domani saranno in presidio a Torino per protestare contro i 150 esuberi in Piemonte annunciati dall’azienda e il piano industriale che prevede l’accorpamento delle tre sedi piemontesi nel capoluogo regionale. L’onorevole Appendino ha garantito il suo appoggio ai lavoratori.

Successivamente, ha incontrato i lavoratori di Tecnocall e Mediacom, due società che hanno annunciato un totale di 62 esuberi. Le due società avevano costituito un Raggruppamento temporaneo di impresa per partecipare all’appalto Iren, che poi avevano vinto “sottraendolo” a Konecta. In virtù di quel trasferimento di commessa, era scattata la clausola sociale, per cui i lavoratori che alla Konecta si occupavano della commessa Iren erano stati assunti dalle due aziende vincitrici dell’appalto.

I lavoratori, molti dei quali impegnati sulla commessa Iren da diversi anni, hanno informato l’onorevole Appendino della situazione che stanno vivendo. Hanno spiegato che l’appalto, avviato nel luglio 2024, ha una durata di tre anni, ma già nei mesi scorsi avevano cominciato a circolare voci non rosee sul loro futuro. Ora, invece, la “doccia fredda”: esuberi per il 50% del personale, motivati dal calo di volumi, che per alcune attività che svolgono è dovuto all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

L’onorevole Appendino ha affermato che non è accettabile che Iren, azienda parapubblica, sia responsabile eticamente, moralmente e politicamente del licenziamento di questi dipendenti dopo un anno e mezzo dall’attivazione della clausola sociale. Ha garantito che nei prossimi giorni si muoverà, tramite interventi o interrogazioni, su vari livelli per sostenere la loro causa.

