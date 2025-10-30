Asti adotta un amico a quattro zampe in cerca di casa

Torna la rubrica “Pelosetti in cerca di casa”, realizzata in collaborazione con la delegazione di Asti e la Sezione di Alba, Langhe e Roero dell’A.N.P.A. L’obiettivo è trovare una casa per cani e gatti provenienti da maltrattamenti, abbandoni o proprietari che non possono più occuparsene. Per informazioni e adozioni: 3392928707.

RONFO

Ronfo è un gattino di circa 4 mesi che fa le fusa continuamente. È molto dolce e socievole, quindi si consiglia di adottarlo in una casa dove ci sia già un altro gatto.

TOBY

Toby è un cane di 5 anni, di taglia grande. È un gigante buono e affettuoso, che va d’accordo sia con le femmine che con i gatti. Fino ad ora è stato tenuto legato e trascurato. Ora è al sicuro e cerca una famiglia che gli faccia dimenticare il suo passato. È preferibile una casa con giardino.

Per ulteriori informazioni e adozioni: 3392928707 – 3471825491 – 3292760240 – 3358129997. Email: [email protected]. Pagina Facebook: Anpa Alba Langhe Roero.

L’A.N.P.A. è un’associazione attiva in tutela degli animali e dell’ambiente, con diverse sedi in Italia. In provincia di Asti, la Delegazione è presente da tempo e collaborano con la Sezione di Alba, Langhe e Roero, realizzando attività comuni come eventi informativi e raccolte di cibo e medicinali per canili e gattili.

Offrono sostegno per animali in difficoltà e cercano di facilitare adozioni responsabili. Sono attivi anche nel trasporto di animali e nelle visite prima e dopo l’affido. Un’importante priorità è la ricerca di una famiglia per gli animali maltrattati o abbandonati, da qui la creazione di questa rubrica.