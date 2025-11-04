Asteroide, danza e amore al Teatro Morlacchi di Perugia

Venerdì 7 novembre, il Teatro Morlacchi di Perugia ospiterà lo spettacolo Asteroide di Marco D’Agostin. L’appuntamento, fissato per le 20.45, rientra nella Stagione 25/26, dedicata alla nuova danza. D’Agostin, noto coreografo e performer, presenta un lavoro che celebra il musical e le sue dinamiche paradossali, esplorando temi come l’amore che finisce all’improvviso e la fragilità della vita umana.

Dopo Perugia, il tour di D’Agostin proseguirà in diverse città, tra cui Firenze, Bologna, Parigi e Santiago del Cile. In Asteroide, il coreografo combina voce e movimento, attingendo da paleontologia e sentimenti per esprimere come la vita riesca a resistere nonostante le avversità. Il lavoro richiama anche la famosa teoria sull’estinzione dei dinosauri causata da un asteroide, suggerendo una riflessione sull’imprevedibilità del cambiamento.

La figura di un paleontologo misterioso emerge sul palco per discutere di ossa e cancellazioni, ma presto rivela un fronte sentimentale, con posture danzanti e un linguaggio sempre più cantato. La minaccia del musical incombe come un asteroide, mescolando intrattenimento e informazione in un duetto tra scienza e amore.

Asteroide si inserisce nella quarta edizione della Rassegna di danza del TSU, intitolata “Perché non ballate?”, che prevede cinque spettacoli di artisti nazionali e internazionali. Il programma include anche titoli come Elysium, HIT, redrum e Tu non mi perderai mai.

Per assistere, è possibile abbonarsi alla rassegna, partecipando a tutti e cinque gli spettacoli a un prezzo vantaggioso. La prevendita dei biglietti è attiva presso il Teatro Morlacchi e il Botteghino Telefonico Regionale.