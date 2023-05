ASTEORRA Boxer Uomo Mutande Uomo Intimo Uomo Boxer Uomo Cotone Trunk Boxer Uomo Costa Boxer Aderenti

Descrizione prodotto

Comoda biancheria intima da uomo in cotone

La biancheria intima da uomo in cotone non è solo morbida e confortevole, ma anche traspirante per mantenere le parti private asciutte, inibisce efficacemente la formazione di batteri e odori e garantisce un certo livello di traspirabilità

Boxer uomo senza etichetta

I boxer con design in rilievo a caldo non ti faranno sentire il fastidio causato dall’attrito dell’etichetta evitando l’irritazione dell’etichetta sulla pelle e si adattano comodamente, in modo da poter muoversi liberamente tutto il giorno

Mutande da uomo con apertura

Il design a ingresso singolo offre spazio sufficiente per le vostre parti intime, per garantire una buona ventilazione senza che si sentano stretti o incastrati

Boxer da uomo: (S 30 – 32 cm) (M 33 – 35 “) (lunghezza 36 – 38 “) (XXL 42 – 44 pollici); se i muscoli o la vita raggiungono il limite di vita, si prega di scegliere una taglia più grande per un maggiore comfort.

Biancheria intima da uomo. Materiale: 95% cotone extra morbido e 5% elastan

Lavabile solo a mano

Vestibilità per gamba da uomo: non scivola e non si graffia. Il tessuto è super morbido per un comfort estremo e dispone di caratteristiche elastiche per la massima libertà di movimento. Design senza giorno per evitare irritazioni cutanee causate dall’etichetta.

Caratteristiche speciali: il tessuto della biancheria intima da uomo in cotone non è solo morbido ma anche elastico. Tessuto resistente che previene odori e batteri.

Fascia elastica da uomo: 1,57 pollici più larga rispetto ad altri boxer da uomo. La cintura extra morbida non graffia e si adatta delicatamente alla pelle, molto piacevole da indossare.

