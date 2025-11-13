Astensionismo e crisi politica: Napoli si prepara alle regionali

Dopo i deludenti risultati alle urne per le elezioni europee e comunali, il sentimento tra i napoletani suggerisce che il partito dell’astensionismo si prepara a ottenere un nuovo successo alle prossime elezioni regionali.

Il dibattito politico attuale è caratterizzato da gossip sui candidati, una comunicazione carente e dalla mancanza di interazioni dirette tra di essi, oltre a programmi politici poco conosciuti dalla popolazione. Questi fattori hanno contribuito alla crescente decisione di molti di non recarsi alle urne.

I napoletani hanno espresso il loro parere sulla campagna elettorale durante alcune interviste, le cui risposte sono raccolte nel video allegato.