Una prima edizione del libro di Harry Potter che un padre usava per insegnare l’inglese ai suoi figli è stata venduta all’asta per 60.000 sterline (66.354 euro). La rara copia di ‘Harry Potter e la pietra filosofale’ era stata valutata 30.000 sterline. Il libro, una delle sole 500 copie esistenti della prima edizione con copertina rigida, è stato venduto da un pensionato immigrato in Inghilterra dal Lussemburgo. Il banditore Jim Spencer – secondo quanto riportato dalla Bbc – ha parlato del prezzo di aggiudicazione, che è salito a 75.000 con l’aggiunta del premio dell’acquirente, definendolo “sorprendente”.

