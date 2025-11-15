Asta emozionante: il bigliettino di Taylor Swift per Liam Payne

Un bigliettino scritto da Taylor Swift a Liam Payne, ex membro dei One Direction, sarà presto messo all’asta. Il messaggio, scritto nel 2017 e datato 12 dicembre, esprime affetto e supporto da parte della cantante nei confronti del collega, scomparso nel 2024 a causa di un tragico incidente.

L’asta avrà inizio il 2 dicembre presso Omega Auctions, nota per la vendita di cimeli musicali. Il prezzo di partenza è fissato a 10.000 euro, con una valutazione complessiva compresa tra i 6.000 e gli 11.000 euro.

Il bigliettino fu originariamente consegnato a Payne durante il Capital FM Jingle Bell Ball, dove entrambi si esibirono. Nel messaggio, Taylor esprime la sua gioia per i successi di Liam, affermando di essere “ossessionata” dalla sua canzone “Bedroom Floor” e augurandogli buona fortuna per la performance della serata.

Il bigliettino, firmato da Swift con un piccolo cuore, è stato riposto in una busta decorata e chiusa con un sigillo di ceralacca a forma di “T”. Questo gesto affettuoso ha riunito i fan di entrambi gli artisti, commossi dalla loro connessione.

