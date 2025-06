Asta BTP Indicizzati: Investi nel Futuro al 1,1%

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una prossima operazione di mercato che coinvolge il debito pubblico italiano. L’iniziativa mira a offrire nuove opportunità agli investitori, con un focus particolare sui BTP indicizzati.

Mercoledì 25 giugno 2025 avrà luogo un’asta di un BTP indicizzato all’inflazione europea, specificamente il BTP con scadenza il 15 agosto 2031. Questa emissione, la prima tranche, prevede un ammontare nominale compreso tra 2,5 e 3 miliardi di euro, con un’asta supplementare fino a 900 milioni di euro. Il titolo offre una cedola annuale del 1,1%, con il pagamento della prossima cedola fissato per il 15 agosto 2025. La data di regolamento per questa operazione è stata programmata per il 27 giugno 2025. L’assegnazione del codice ISIN è ancora in fase di definizione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.soldionline.it