Assunzioni politiche e clientelismo nella Città Metropolitana

Armando Neri, consigliere metropolitano della Lega, ha criticato aspramente i recenti provvedimenti della Città Metropolitana, pubblicati nell’albo pretorio, che prevedono l’assunzione di 36 persone per vari ruoli di staff. Neri li definisce una “fiera delle clientele” e un “assumificio”, facendo riferimento alla delibera del sindaco metropolitano facente funzioni, che consente posizioni retribuite come quelle dei dirigenti.

Neri evidenzia che l’ente spenderà centinaia di migliaia di euro per nuovi contratti, sottolineando che le assunzioni non sono marginali, ma comprendono oltre 35 posti fiduciarie a tempo pieno e parziale, distribuiti in vari uffici. Sostiene che questa manovra avviene in un contesto di trascuratezza verso i servizi pubblici, quali la manutenzione delle strade provinciali e il supporto ai Comuni.

In aggiunta, Neri denuncia un episodio di mobilità riguardante Santo Bongani, consigliere comunale di Reggio Calabria, il quale è risultato vincitore di un avviso per coprire un solo posto di operatore tecnico. Bongani, recentemente entrato nel partito Casa Riformista-Italia Viva, transiterà nei ruoli della Città Metropolitana a partire dal primo di marzo.

Neri non manca di sottolineare il sospetto sulla correttezza della selezione, considerando il momento vicino alle elezioni. Richiama l’attenzione sul fatto che queste operazioni politiche possono avere conseguenze negative, indicando che la Città Metropolitana non dovrebbe essere gestita come “proprietà privata”. Conclude la sua critica affermando che i cittadini non possono tollerare commissioni che appaiono come una campagna elettorale mascherata, finanziata con denaro pubblico.