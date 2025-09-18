22.8 C
Assunzioni per le Olimpiadi invernali a Milano Cortina

Da StraNotizie
Per le Olimpiadi invernali 2026 a Milano Cortina, sono disponibili mille posti di lavoro. Randstad, che si occupa delle risorse umane per i Giochi Olimpici e Paralimpici, cerca 1.000 collaboratori per la Fondazione Milano Cortina 2026.

Il giorno dell’assunzione, il Recruiting Day, si terrà il 22 settembre 2025. Gli interessati potranno recarsi senza prenotazione presso la sede della Fondazione Milano Cortina 2026, in via della Boscaiola 26 a Milano, dalle 14 alle 18. Il colloquio è aperto a chiunque desideri lavorare a un evento sportivo di rilevanza internazionale e contribuire al suo successo.

Randstad è alla ricerca di quasi 400 lavoratori per Milano, 300 per Cortina e Anterselva, 150 per la Val di Fiemme, 210 per la Valtellina e 20 per Verona. I profili richiesti includono professionisti per i settori eventi, press e media, trasporti, facilities, ospitalità, risorse umane e ICT.

