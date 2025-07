Assunzioni nella cybersicurezza: bando per 27 assistenti

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha pubblicato un nuovo bando per l’assunzione di 27 assistenti a tempo indeterminato. Le posizioni disponibili riguardano vari ambiti: 12 assistenti in discipline amministrative, 3 in discipline economiche, 9 nel settore ICT (Information and Communication Technology) e 3 nel campo dell’impiantistica meccanica ed elettrica.

Per potersi candidare, i partecipanti devono possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, come specificato nel bando per ciascun profilo. L’esame si terrà a Roma e comprenderà un test a risposta multipla con l’ausilio di strumenti informatici, accompagnato da tre domande a risposta sintetica basate sui programmi allegati.

Le domande di partecipazione possono essere inviate fino al 23 luglio 2025 attraverso la piattaforma telematica InPa. Per ulteriori dettagli e per presentare la propria candidatura, è possibile consultare il bando ufficiale sul sito dell’Agenzia.