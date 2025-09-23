Assunzioni in Circet Italia: opportunità per categorie protette

Circet Italia Spa, attiva nel settore delle telecomunicazioni, cerca due nuove figure per le sedi di San Giovanni Teatino e Cepagatti, riservando le opportunità a candidati iscritti nelle categorie protette ai sensi dell’articolo 18 della legge 68/99.

La prima posizione è per un elettricista/impiantista. La persona scelta si occuperà della realizzazione e manutenzione di impianti telefonici e telematici, sia interrati che aerei, lavorando all’interno degli edifici e nelle centrali TLC. Le mansioni includono la riparazione di guasti e malfunzionamenti e la posa di cavi. È necessaria la patente di guida e una buona conoscenza del computer. Si offre un contratto a tempo determinato di 7 mesi, con possibilità di stabilizzazione, e un orario di lavoro full time, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.

La seconda posizione è per un addetto o addetta agli affari generali. Questo ruolo prevede il supporto nella programmazione degli interventi delle squadre operative, il monitoraggio degli ordinativi e la gestione della documentazione sui portali dei committenti. La figura selezionata fornirà anche assistenza tecnica alle squadre sul territorio e contribuirà alla gestione dei reclami. Anche in questo caso sono richiesti l’iscrizione alle categorie protette, la patente di guida e una buona competenza informatica. Anche per questa posizione è previsto un contratto di 7 mesi con opportunità di stabilizzazione.

Le candidature devono essere inviate entro il 10 ottobre 2025 all’email [email protected], specificando nell’oggetto la posizione di interesse. È consigliato inviare il curriculum in formato Word o PDF.