23.6 C
Roma
martedì – 23 Settembre 2025
Economia

Assunzioni in Circet Italia: opportunità per categorie protette

Da StraNotizie
Assunzioni in Circet Italia: opportunità per categorie protette

Circet Italia Spa, attiva nel settore delle telecomunicazioni, cerca due nuove figure per le sedi di San Giovanni Teatino e Cepagatti, riservando le opportunità a candidati iscritti nelle categorie protette ai sensi dell’articolo 18 della legge 68/99.

La prima posizione è per un elettricista/impiantista. La persona scelta si occuperà della realizzazione e manutenzione di impianti telefonici e telematici, sia interrati che aerei, lavorando all’interno degli edifici e nelle centrali TLC. Le mansioni includono la riparazione di guasti e malfunzionamenti e la posa di cavi. È necessaria la patente di guida e una buona conoscenza del computer. Si offre un contratto a tempo determinato di 7 mesi, con possibilità di stabilizzazione, e un orario di lavoro full time, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.

La seconda posizione è per un addetto o addetta agli affari generali. Questo ruolo prevede il supporto nella programmazione degli interventi delle squadre operative, il monitoraggio degli ordinativi e la gestione della documentazione sui portali dei committenti. La figura selezionata fornirà anche assistenza tecnica alle squadre sul territorio e contribuirà alla gestione dei reclami. Anche in questo caso sono richiesti l’iscrizione alle categorie protette, la patente di guida e una buona competenza informatica. Anche per questa posizione è previsto un contratto di 7 mesi con opportunità di stabilizzazione.

Le candidature devono essere inviate entro il 10 ottobre 2025 all’email [email protected], specificando nell’oggetto la posizione di interesse. È consigliato inviare il curriculum in formato Word o PDF.

Articolo precedente
Olimpiadi Invernali Milano Cortina: opportunità di lavoro unica
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.