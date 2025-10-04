Assunzioni e prevenzione: il nuovo piano della sanità italiana

Il Servizio Sanitario Nazionale lancia un ambizioso piano per affrontare la crescente pressione e la carenza di personale. Si stima che manchino circa 70.000 operatori, il che compromette la qualità dell’assistenza e mette a rischio la stabilità del sistema.

Per contrastare questa situazione, il piano prevede quasi 30.000 nuove assunzioni entro il 2028, con un investimento di 1,6 miliardi di euro. Saranno privilegiati gli infermieri e altri profili non medici, con l’obiettivo di rinforzare i settori più critici. Inoltre, si prevede di adottare misure per incentivare il personale già in servizio, rimuovendo vincoli che possano ostacolare la loro permanenza.

Il governo destina anche ingenti risorse alla prevenzione e alla salute mentale. Questo include programmi di screening oncologici più diffusi, mirati a ridurre l’incidenza di patologie croniche, e un supporto robusto per i servizi di supporto psicologico. L’assistenza domiciliare, fondamentale per raggiungere cittadini nelle aree rurali o anziani, riceverà un’attenzione particolare.

Tuttavia, alcune difficoltà, come il rinnovo dei fondi straordinari e le recenti sentenze sui rimborsi, potrebbero influire sulla disponibilità delle risorse. La sanità italiana deve quindi affrontare il compito di colmare disparità regionali e migliorare l’accesso alle cure, abbattendo le lacune strutturali esistenti. Sarà cruciale monitorare attentamente l’attuazione del piano per garantire che le aspettative si traducano in risultati concreti, sostenendo un sistema che richiede rinnovamento e stabilità.