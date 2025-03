Assunzione del Ruolo Dopo la Scomparsa di Gianni

Donatella Versace lascia il suo ruolo di direttrice creativa della maison Versace, ma rimarrà come Chief Brand Ambassador, concentrandosi su iniziative filantropiche e sulla promozione del brand a livello globale. Dario Vitale, ex designer di Miu Miu, è stato nominato nuovo direttore creativo. Donatella ha espresso entusiasmo per il suo successore, sottolineando l’importanza di supportare la nuova generazione di designer e ringraziando il suo team per oltre trent’anni di lavoro. Ha ricordato l’eredità del fratello Gianni, considerato un genio.

John D. Idol, CEO di Capri Holdings, ha commentato la nomina di Vitale come parte di un piano di successione per Versace. Dario Vitale assumerà ufficialmente il ruolo il primo aprile 2025. La sua nomina giunge in un periodo in cui si vocifera di una possibile vendita del marchio.

Vitale, originario della Costiera Amalfitana, ha intrapreso la carriera nella moda a Milano. Ha raggiunto il successo come Design Director di Miu Miu, contribuendo alla crescita esponenziale del brand, che ha visto un aumento delle vendite del 58% nel 2023 e un ulteriore 97% nel 2024. La sua esperienza e visione sono ritenute fondamentali per il futuro di Versace.

Dario ha espresso il suo onore nel diventare Chief Creative Officer e ha sottolineato l’importanza dell’eredità della maison. Emmanuel Gintzburger, CEO di Versace, ha elogiato il talento di Vitale, evidenziando la sua comprensione dei valori del brand e il potenziale di crescita, anticipando una nuova era ambiziosa per Versace.