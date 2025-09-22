27 C
Assoluzione per occupazione abusiva ad Avellino: ecco perché

Oggi, presso il Tribunale di Avellino, il giudice Lucio Galeota ha assolto una donna accusata di occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La situazione si è delineata il 28 agosto, quando la Polizia Municipale ha verificato la presenza della donna in un appartamento di Acer Campania, situato in via Leprino. Nell’abitazione sono stati rinvenuti una brandina, un materasso e alcuni effetti personali. Interrogata, la donna ha spiegato di attraversare un periodo difficile e di essersi trasferita nell’alloggio su consiglio di un’amica, sottolineando di non aver mai soggiornato lì per una notte e che stava per tornare dai genitori. Un ufficiale di polizia giudiziaria ha confermato la temporary nature della sua permanenza.

Il procedimento legale si è basato su accuse relative a diversi articoli del codice penale, che disciplinano il reato continuato, l’invasione di terreni o edifici e le relative aggravanti. La difesa è stata curata dall’avvocato Giuseppe Di Gaeta del Foro di Avellino.

Il giudice, nella sentenza, ha stabilito che non c’era una reale intenzione da parte della donna di occupare l’immobile in modo permanente e che la sua permanenza era stata temporanea. Per questa ragione, ha applicato l’articolo 131 bis del codice penale, che consente di dichiarare non punibile in caso di particolare tenuità del fatto.

