Assoluzione per Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa aggravata nel cosiddetto Pandoro Gate. La sentenza è stata emessa nel tribunale di Milano, dove anche Fabio Maria Damato e Francesco Cannillo, coimputati di Chiara Ferragni, sono stati assolti.

La vicenda giudiziaria è iniziata a novembre del 2025, quando la Procura aveva chiesto una condanna a 1 anno e 8 mesi per la Ferragni, con l’accusa di truffa aggravata per la presunta pubblicità ingannevole relativa al Pandoro Pink Christmas e alle Uova di Pasqua “Sosteniamo i Bambini delle Fate”. Chiara Ferragni ha deciso di partecipare a tutte le udienze, compresa quella di oggi.

Uscendo dall’aula di Palazzo di giustizia di Milano, l’imprenditrice digitale ha espresso la sua soddisfazione per l’esito del processo, affermando che si trattava della fine di un incubo iniziato a dicembre 2023. La Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa aggravata perché il giudice non ha riconosciuto l’aggravante contestata dai pm.

Il Codacons, che aveva presentato querela, ha ritirato l’accusa un anno fa dopo aver raggiunto un accordo di risarcimento con Chiara Ferragni.

Dopo la sentenza, la Ferragni ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, ringraziando i suoi follower per il sostegno e affermando di essere “felice e sollevata” perché è la fine di un incubo. Ha inoltre ringraziato sua mamma e gli avvocati che l’hanno seguita durante il processo. L’imprenditrice digitale si è detta commossa e ha affermato di non aver mai perso fiducia nella giustizia.