Sono stati trascinati sul banco degli imputati con le accuse più gravi: concorso nel causare fratture ossee, infezioni intestinali e polmonari, tumori, insufficienza renale, problemi cardiovascolari e persino la malattia di Alzheimer. Gli ultimi studi, tuttavia, sembrano scagionarli con formula piena.

Sui gastroprotettori, e in particolare gli inibitori della pompa protonica, farmaci ampiamente utilizzati per trattare diverse malattie dell’apparato digerente e contrastare i disturbi legati all’acidità di stomaco, il dibattito è da sempre molto acceso, nonostante la loro comprovata efficacia nel bloccare la produzione di acido cloridrico nello stomaco con una copertura di lunga durata, e nell’evitare danni – come il sanguinamento – a carico della mucosa gastrica.

A mettere una parola fine arriva una recente umbrella review, pubblicata sulla rivista Alimentary Pharmacology & Therapeutics, che analizzando i dati di 42 revisioni sistematiche su ampi gruppi di pazienti non ha individuato una correlazione tra la loro assunzione e il rischio di sviluppare malattie di altro tipo. I risultati sono in linea con quelli di un altro grande studio, apparso nel 2017 su Gastroenterology a cura delle Università di Tennessee e Pennsylvania, in cui si evidenziava che la maggior parte delle analisi condotte sono di tipo osservazionale, e non sono finora emerse prove sufficienti per mettere in discussione la sicurezza degli inibitori della pompa protonica, che sono raccomandati per la cura delle ulcere gastroduodenali e per il reflusso gastroesofageo.

“Le uniche due associazioni per cui ci sono evidenze scientifiche riguardano le infezioni del tratto gastrointestinale inferiore, soprattutto negli anziani ospedalizzati e con co-morbilità, e il rischio di complicanze infettive nei pazienti con malattie epatiche avanzate”, chiarisce Edoardo Vincenzo Savarino, professore associato di Gastroenterologia all’Università di Padova e consigliere della Società italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva.

“Quando parliamo di questi farmaci il problema primario non sono gli effetti collaterali, ma l’uso non corretto che se ne fa. Questo vale soprattutto per la protezione del tratto digestivo in pazienti che assumono ad esempio antiaggreganti, steroidi, politerapie ma che, non presentando specifici fattori di rischio, non avrebbero necessità dei gastroprotettori”. Il loro abuso è piuttosto frequente, perché in molti casi non vengono presi correttamente, o vengono assunti per periodi troppo lunghi, o ancora seguendo schemi terapeutici fai da te.

Uno studio condotto dall’Università di Genova e pubblicato su Digestive and Liver Disease ha riscontrato che nel 40% dei pazienti in trattamento con gli inibitori della pompa protonica a lungo termine (più di 8 settimane) la prescrizione di questi farmaci è inappropriata. Secondo altre analisi un paziente su due assume gli inibitori di pompa protonica (come pantoprazolo, omeprazolo e analoghi) senza averne effettivamente bisogno. Con dei costi importanti per il Servizio sanitario, confermati dall’ultimo rapporto Aifa sull’uso dei farmaci in Italia nel 2020.

I farmaci per l’apparato gastrointestinale, infatti, insieme a quelli per il metabolismo rappresentano la terza categoria terapeutica a maggior spesa pubblica per il 2020, pari al 12,5% della spesa totale, con gli inibitori di pompa protonica – che registrano un incremento annuo di utilizzo del 4,2% e oltre 6 milioni di confezioni vendute – a trainare i costi. Non sorprende che il pantoprazolo occupi le posizioni più alte fra i primi 30 principi attivi per spesa convenzionata. A ciò vanno aggiunte le altre tipologie di gastroprotettori, come gli antiacidi e gli antagonisti del recettore H2, che sono in gran parte acquistabili senza ricetta.

Se è vero che c’è stato un aumento della prevalenza della malattia da reflusso gastroesofageo, cresciuta dal 7,9% del 2009 al 18,7% del 2018, “questo non giustifica un incremento così elevato nelle prescrizioni di questi farmaci”, avverte il rapporto OsMed di Aifa. Si calcola che il 20% della popolazione generale, in maggioranza donne, utilizzi gastroprotettori. Una quota che sale fino al 50% negli anziani sopra i 75 anni.

“Le indicazioni consolidate per l’uso degli inibitori della pompa protonica riguardano il trattamento della malattia da reflusso gastroesofageo, di ulcere gastroduodenali, infezione da Helicobacter pylori, lesioni gastriche causate dall’assunzione di farmaci anti-infiammatori non steroidei – spiega il gastroenterologo – I principali motivi di un uso inappropriato sono invece la prevenzione delle ulcere gastroduodenali in pazienti a basso rischio, la monoterapia con cortisonici, l’impiego di antiaggreganti quali l’aspirina senza ulteriori fattori di rischio per lesioni gastroduodenali, il trattamento prolungato della dispepsia funzionale o una non corretta diagnosi di disturbi correlati all’acidità”.

Quindi assumere la cardioaspirina o altri antiaggreganti, oppure anticoagulanti, o antinfiammatori non steroidei o antidolorifici – per citare i farmaci più comuni – non implica automaticamente la necessità di prendere il gastroprotettore. “Ciascun paziente – precisa Savarino – va sempre valutato caso per caso, analizzando i fattori di rischio individuali”. Fra questi figurano l’età, una storia di malattia peptica, sanguinamenti pregressi, l’uso concomitante di specifiche categorie di farmaci.

Anche l’Associazione Italiana Gastroenteorologi ed Endoscopisti Ospedalieri è intervenuta di recente per ribadire che quando i gastroprotettori sono utilizzati correttamente, cioè con indicazione appropriata, dosaggio adeguato e durata consigliata (che può essere limitata a poche settimane o protrarsi anche a lungo termine), i vantaggi superano di gran lunga i potenziali effetti indesiderati: “Se così non fosse – chiosano gli specialisti – non sarebbe stato possibile il loro utilizzo per oltre 30 anni in milioni di pazienti”.

Ma se le linee guida internazionali sono chiare, perché ancora tanto sovrautilizzo di questi farmaci, sia in ambiente ospedaliero che nella medicina del territorio? “Perché manca una cultura del “de-prescribing” – dice Savarino – cioè la sospensione dei farmaci non più necessari, che deve passare da un’adeguata informazione dei medici prescrittori e da una sensibilizzazione dei pazienti a un corretto utilizzo”. Per questi ultimi i gastroprotettori sono spesso un porto sicuro cui approdare, per l’efficacia e la rapidità con cui agiscono nel dare sollievo a bruciore e dolori del tratto digestivo, tanto che molti proseguono nel tempo la terapia per paura di un ritorno dei sintomi.

Resta, di fondo, una regola aurea da non sottovalutare: “Quando la sintomatologia è lieve la prima misura da adottare passa dalla modifica degli stili di vita sbagliati, a partire da un’attenzione all’alimentazione, evitando ad esempio i cibi acidi che possono irritare la mucosa in caso di reflusso – conclude lo specialista – È certamente meno immediato di una pillola che dà subito sollievo, ma è una strategia che dipende da noi, e alla fine paga”.