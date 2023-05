Assolombarda, da cuneo fiscale a fisco: Spada incontra Leo

– Riduzione del cuneo fiscale, tassazione del reddito delle società, sistema sanzionatorio, rapporto fisco-contribuente: sono le priorità che Assolombarda ha portato all’attenzione del Governo durante un incontro tra gli imprenditori del territorio e il vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo, nel corso del Consiglio Generale di Assolombarda che si è svolto oggi a Palazzo Gio Ponti.

“Siamo convinti che il fisco debba diventare sempre più una leva di competitività e crescita per le imprese e per il Paese”, ha detto Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda. “Abbiamo condiviso con il vice ministro le osservazioni in materia fiscale delle aziende del territorio più produttivo d’Italia. Concordiamo – ha aggiunto – sui principi di base a cui la Riforma del Fisco si ispira e riteniamo ora fondamentale intervenire su quattro priorità: la riduzione del cuneo fiscale, la tassazione del reddito delle società, il sistema sanzionatorio, il rapporto fisco – contribuente”. Per Spada, “la riduzione del cuneo fiscale è una necessità indiscussa poiché in Italia è pari al 46,5%, contro una media del 34,6% dei Paesi OCSE. Il Decreto varato il Primo Maggio è un primo passo che chiediamo diventi strutturale, il vero banco di prova sarà la prossima Legge di Bilancio. Sul tema giovani, è necessario fare di più. In questa direzione, proponiamo una flat tax sui lavoratori neoassunti under 35, per assoggettarli ad un’imposta del 5% per i primi cinque anni di attività. Questo aiuto fiscale si traduce in un investimento sul futuro”.

Per il vice ministro Maurizio Leo “tutte le proposte avanzate sono di valore e verranno portate all’attenzione del Parlamento. Assolombarda – ha ricordato – è l’associazione territoriale più rappresentativa del sistema Confindustria e sul territorio operano aziende che sono tra le più importanti d’Italia. Ringrazio quindi il Presidente e le imprese per tutte le considerazioni di valore avanzate”.