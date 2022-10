associazioni costrette a correre ai ripari

Le associazioni animaliste stanno divulgando un allarme di pericolo per centinaia di gatti neri durante il periodo di Halloween.

Ignoranza e credenze popolari vanno a braccetto e mai come in questo periodo sono un vero e proprio pericolo per alcuni animali. Alcune associazioni animaliste stanno divulgando dei messaggi per mettere in guardia rifugi e gattili sulle adozioni di gatti neri durante il periodo di Halloween. Questi poveri animali potrebbero essere vittime di fanatici che continuano a credere che i felini dal pelo scuro siano portatori di iella o, ancora peggio, che possano essere utilizzati per rituali oscuri in quanto “messaggeri del male”.

Stop alle adozioni di gatti neri durante il periodo di Halloween per salvaguardarli dalle violenze

Nel 2022 sembra davvero assurdo continuare a parlare di cose come queste, ma purtroppo l’ignoranza tra alcune persone regna ancora sovrana. A pochissimi giorni dalla festa di Halloween, amata dai più piccoli per potersi travestire e andare alla ricerca di dolcetti, alcune associazioni stanno cercando di mettere in guardia rifugi, gattili e famiglie che ospitano gatti neri. In questo periodo purtroppo questi animali potrebbero essere davvero in pericolo a causa di antiche credenze che ancora oggi vengono portate avanti.

L’allarme è quello di non permettere, o di valutare con molta cautela, l’adozione di questi felini dal pelo scuro poiché potrebbero essere utilizzati in riti e cerimonie da parte di tutti quei fanatici che credono ancora nella loro maleficenza. Se durante tutti gli altri mesi i gatti neri sono quelli che ricevono il minor numero di richieste, durante il mese di Ottobre e Novembre – soprattutto nelle settimane che precedono Halloween – questi invece sono i più ricercati.

La paura dei volontari è che questo incremento possa essere dovuto appunto alla ricerca di “vittime” per comportamenti a dir poco assurdi e di veri e propri maltrattamenti.

Oltre alle adozioni l’allarme è rivolto anche ai proprietari di questi felini che rischiano di essere portati via dalle loro abitazioni e proprio per questo si sta chiedendo di avere maggiore attenzione nei loro confronti e se possibile di tenerli in casa in attesa che questo periodo finisca.

Sono davvero moltissimi i volontari, le associazioni e amanti dei gatti che provano a mettere in allarme e a sensibilizzare riguardo il tema dei gatti neri ad Halloween.

L’ A. N. P. A. N. A. (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) di Siena, I Gatti di Anna – Bergamo – Organizzazione di Volontariato e moltissimi altri ancora stanno utilizzando i canali social per poter diffondere il messaggio. Anche i singoli cittadini si stanno mobilitando per poter evitare il peggio a questi poveri e innocenti animali che non hanno nessuna colpa e che continuano ad essere additati come messaggeri del diavolo o esseri demoniaci. Credenze che nel 2022 dovrebbero ormai essere superate ma che purtroppo sembrano invece continuare a proliferare. (G. M.)