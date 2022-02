L’Associazione Nazionale Sostenitori delle Forze dell’ordine ha proceduto al rinnovo delle tessere onorarie per il 2022. E’ stata consegnata al Prefetto Generale Mario Mori la tessera speciale “per i grandi risultati ottenuti contro la criminalità”. Con lui anche il Colonnello Mauro Obinu ha ricevuto la tessera “onoraria al merito 2022”. Per il terzo anno consecutivo invece il Colonnello Sergio De Caprio ha ricevuto la tessera “ad honorem”. Tessera speciale anche per il regista Ambrogio Crespi, ritenuto meritevole “per il suo impegno nella comunicazione contro la criminalità”.