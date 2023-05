Associazione marchi storici d'Italia, design è associato alla storia del Paese

Cultura del design, sostenibilità, marchi storici e internazionalizzazione del made in Italy. Questi i temi affrontati oggi in occasione della firma del protocollo d’intesa a Roma al Palazzo dell’Informazione, Gruppo Adnkronos, sala Mastai dall’Associazione marchi storici d’Italia e Adi, Associazione per il disegno industriale, per la promozione del valore strategico del design in tutti gli ambiti produttivi. “Il design italiano – ha detto Massimo Caputi, presidente dell’Associazione marchi storici d’Italia – è associato alla storia del Paese. Per questo organizzeremo un’esposizione dei marchi storici a Palazzo Piacentini, coniugando così i marchi storici con il loro design anche in chiave sostenibile. Vogliamo raccontare il passato, il presente e il futuro del Paese attivando un circuito dei marchi storici con i musei italiani. Dopodomani al ministero delle Imprese e del Made in Italy verranno presentato i francobolli dei marchi storici, perché la filatelia unisce il prodotto al design”.

“I marchi storici italiani – ricorda – rivestono da sempre un ruolo rilevante nel sistema di design industriale promosso dall’Adi, avendo contribuito a diffonderne il valore e la qualità sin dai suoi primi sviluppi. La collaborazione che avviamo oggi con la firma di questo protocollo d’intesa è la via strategica per la valorizzazione congiunta delle realtà imprenditoriali storiche e del design italiano, affinché siano sempre più elementi di distinzione del Made in Italy nel mondo, nella consapevolezza del valore che trasversalmente apportano ai territori e ai settori che rendono la produzione italiana inimitabile”.

Per Rocco Orefice, direttore Associazione Marchi Storici d’Italia, “la firma di oggi è molto importante. Da domani, infatti, verranno avviate una serie di iniziative congiunte con un tavolo che vada al di là del semplice design di un prodotto”.