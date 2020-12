La salute è il nostro bene primario più prezioso. Mai come quest’anno – un 2020 imprevedibile e particolarmente complesso – abbiamo dovuto affrontare il rischio concreto di vederla compromessa. Questa consapevolezza che ha riguardato l’intero mondo occidentale (e non solo, ovviamente) ha amplificato l’importanza di ristabilire/ripensare le basi per una maggior tutela della propria sicurezza in ambito sanitario, e di quella delle nostre famiglie.

Prima però è opportuno approfondire il discorso su salute e sanità, anche da un punto di vista economico. Secondo recenti indagini, Il 74% degli italiani considera salute e benessere come la principale voce di spesa in famiglia. Due italiani su tre ritengono importante effettuare visite di prevenzione o check-up almeno una volta all’anno, per una spesa media che si aggira sui 300 euro.

Posto 100 come base per la spesa sanitaria nazionale complessiva, il 24% di questa è sostenuto privatamente dai risparmi delle famiglie e riguarda in via preponderante le prestazioni generiche, le visite specialistiche e l’acquisto di farmaci. Considerato che l’Italia si configura come lo Stato più longevo d’Europa, e che nei prossimi 30 anni è previsto un ulteriore incremento dell’età media della popolazione (dal 22% degli over 65 nel 2019 al 33% previsto al 2050), si può dedurre che la spesa legata alla sanità e alla relativa assistenza aumenterà in modo esponenziale. A questo bisogna aggiungere la graduale riduzione del welfare pubblico. Proprio su quest’ultimo versante, la discussione politica di queste ultime ore riguarda il fatto che dal Mes l’Italia potrebbe ottenere 36 miliardi di euro molto utili per risollevare la sanità pubblica, che negli ultimi vent’anni ha subito tagli importanti.

Dunque, in attesa di un risanamento della sanità pubblica, come potremmo muoverci per proteggere la salute nostra e quella dei nostri cari? Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Assicurazioni hanno creato una polizza assicurativa completa e personalizzabile in grado di coniugare salute e benessere: “Protezione Persona&Salute”. “Questo prodotto nasce per rispondere in modo mirato alle esigenze di protezione della salute, intesa non solo come ‘cura’ ma come attenzione al benessere dei clienti e delle loro famiglie” spiega Marco Di Guida, AD di Crédit Agricole Assicurazioni. Vasta la gamma di garanzie per tutte le esigenze.



Marco Di Guida, AD di Crédit Agricole Assicurazioni

Dall’accesso a più di 4.000 strutture sanitarie distribuite in tutta Italia al servizio di tele/videoconsulto medico, dalla prevenzione attraverso il check-up annuale alle coperture in ambito sanitario. Le coperture, modulabili secondo livelli di garanzie crescenti, prevedono il rimborso delle spese di visite specialistiche, di alta diagnostica e odontoiatriche, ma anche in caso di ricovero per malattia, infortunio o intervento chirurgico. Esistono inoltre pacchetti di assistenza in linea con le diverse fasi della vita: tenersi in forma, ricevere supporto per le attività quotidiane o per la famiglia che cresce. Specifico è il pacchetto di coperture Protezione Persona&Salute dedicato agli over 65, comprendente prestazioni per facilitare la vita di ogni giorno.

Roberto Ghisellini, Vice Direttore Generale di Credit Agricole

“La recente pandemia ci ha ricordato l’importanza di essere previdenti e investire sulla propria salute” commenta il Vicedirettore Generale di Crédit Agricole Italia Roberto Ghisellini. “In questo senso, Protezione Persona&Salute nasce per abbracciare le esigenze legate al mondo della salute e dell’healthcare che rappresentano un’area di bisogno sempre più evidente”.