Assistenza sanitaria all’estero: guida essenziale per viaggiatori

Con l’arrivo delle vacanze estive, molti italiani si preparano a viaggiare all’estero. È fondamentale, pertanto, essere informati sulle modalità di assistenza sanitaria durante i soggiorni fuori dai confini nazionali.

L’Ausl di Modena mette in evidenza l’importanza di portare con sé la Tessera Sanitaria, necessaria per ricevere assistenza sanitaria nei Paesi dell’Unione Europea e in Svizzera. In particolare, è essenziale presentare la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), che si trova sul retro della Tessera Sanitaria e include il codice fiscale. In caso di smarrimento della tessera, è possibile richiederne una nuova o un certificato sostitutivo presso i Punti unici di assistenza dell’Ausl prima della partenza. Le cure sanitarie saranno fornite secondo le normative del paese di soggiorno, ma spese come i ticket per ricoveri ospedalieri resteranno a carico del cittadino.

Per gli Stati extra UE e per i Paesi convenzionati, è consigliato informarsi sulle specifiche modalità di assistenza. Alcuni Paesi hanno accordi bilaterali con l’Italia, facilitando l’accesso alle sole cure urgenti. L’elenco dei Paesi convenzionati è disponibile sul sito dell’Ausl. In assenza di accordi, si suggerisce di stipulare una polizza sanitaria privata adeguata.

I minori in viaggio per vacanze studio devono avere la TEAM oppure attestati di diritto per i Paesi convenzionati. In caso di permanenze superiori ai tre mesi, l’assistenza sarà riattivata al ritorno. Infine, per chi soffre di patologie croniche, è necessario organizzarsi con le strutture sanitarie estere per trattamenti specifici, considerando che la TEAM non copre cure programmate. Per una guida dettagliata sull’assistenza sanitaria all’estero, il Ministero della Salute ha reso disponibile un vademecum consultabile online.