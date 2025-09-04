26.2 C
Lavoro

Assistenza Clienti Settore Turistico

Offerte di Lavoro

Sei appassionato di turismo e parli fluentemente inglese?

Azienda settore turismo a Segrate cerca addetto/a assistenza clienti.

Cerchiamo persone motivate che vogliono mettere in gioco le loro abilità nell’assistenza clienti.

Attività principali:

  • Rispondere a chiamate e richieste con cortesia ed efficienza.
  • Gestire prenotazioni, assicurando correttezza e completezza.
  • Comunicare in inglese con clienti internazionali, rispondendo a domande e preoccupazioni.
  • Gestire problemi o reclami in modo professionale e tempestivo.

Requisiti:

  • Ottima conoscenza dell’inglese; la conoscenza di un’altra lingua è un plus.
  • Flessibilità su turni: lunedì-venerdì (8:00-22:00), sabato (9:00-20:00), domenica e festivi (9:00-17:00).
  • Disponibilità a lavorare dall’8 settembre.

Offriamo:

  • Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione.
  • CCNL Turistico 4 Livello.

Se ti riconosci in questo profilo, contattaci!


