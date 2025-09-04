Assistenza Clienti Settore Turistico

Azienda settore turismo a Segrate cerca addetto/a assistenza clienti.
Cerchiamo persone motivate che vogliono mettere in gioco le loro abilità nell’assistenza clienti.
Attività principali:
- Rispondere a chiamate e richieste con cortesia ed efficienza.
- Gestire prenotazioni, assicurando correttezza e completezza.
- Comunicare in inglese con clienti internazionali, rispondendo a domande e preoccupazioni.
- Gestire problemi o reclami in modo professionale e tempestivo.
Requisiti:
- Ottima conoscenza dell’inglese; la conoscenza di un’altra lingua è un plus.
- Flessibilità su turni: lunedì-venerdì (8:00-22:00), sabato (9:00-20:00), domenica e festivi (9:00-17:00).
- Disponibilità a lavorare dall’8 settembre.
Offriamo:
- Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione.
- CCNL Turistico 4 Livello.
Se ti riconosci in questo profilo, contattaci!
