Assistenti di Base Sociale

Posizione lavorativa: ADB (assistenti di base) per servizio di pronto intervento sociale – TOSCANA
Azienda: Proges Cooperativa Sociale
Descrizione lavoro: , affianchiamo ogni giorno oltre 9.000 famiglie. Proges società cooperativa sociale ricerca Assistenti di base da inserire… nei seguenti territori, per il servizio di pronto intervento sociale (Seus): AREA VASTA TOSCANA SUD EST : n. 2 adb
Località: Pistoia
