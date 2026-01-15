Assistenti di Base Sociale

Posizione lavorativa: ADB (assistenti di base) per servizio di pronto intervento sociale – TOSCANA

Azienda: Proges Cooperativa Sociale

Descrizione lavoro: , affianchiamo ogni giorno oltre 9.000 famiglie. Proges società cooperativa sociale ricerca Assistenti di base da inserire… nei seguenti territori, per il servizio di pronto intervento sociale (Seus): AREA VASTA TOSCANA SUD EST : n. 2 adb

Località: Pistoia


