Assistente tecnico cercasi per opportunità di lavoro

Ricerca nuove risorse per il team della Delegazione italiana.
Posizione aperta: Assistente tecnico di cantiere.
Il/la candidato/a si occuperà di:
- Supervisione dei cantieri e delle squadre operative
- Contabilità di cantiere
- Coordinamento di mezzi e maestranze
- Supervisione della sicurezza
Requisiti essenziali:
- Esperienza nella mansione da 1 a 3 anni
- Diploma di Scuola Superiore ad indirizzo tecnico, preferibilmente Geometra
Si propone: contratto di lavoro a tempo indeterminato con retribuzione commisurata all’esperienza.
Se sei interessato/a, inviaci la tua candidatura!
