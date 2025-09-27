17 C
Lavoro

Assistente tecnico cercasi per opportunità di lavoro

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Elecnor, azienda internazionale di infrastrutture ed energie rinnovabili, è leader nella distribuzione elettrica MTBT e nella fibra ottica FTTH.

Ricerca nuove risorse per il team della Delegazione italiana.

Posizione aperta: Assistente tecnico di cantiere.

Il/la candidato/a si occuperà di:

  • Supervisione dei cantieri e delle squadre operative
  • Contabilità di cantiere
  • Coordinamento di mezzi e maestranze
  • Supervisione della sicurezza

Requisiti essenziali:

  • Esperienza nella mansione da 1 a 3 anni
  • Diploma di Scuola Superiore ad indirizzo tecnico, preferibilmente Geometra

Si propone: contratto di lavoro a tempo indeterminato con retribuzione commisurata all’esperienza.

Se sei interessato/a, inviaci la tua candidatura!


