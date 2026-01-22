Assistente sociale specializzato

Posizione lavorativa: Assistente sociale – Servizio di Bassa Soglia – Latina (RM)
Azienda: Cooperativa Sociale Anteo
Descrizione lavoro: Descrizione azienda Anteo Impresa Sociale, con sede legale in Piemonte, opera nel settore socio-assistenziale… si occuperà di persone che vivono con difficoltà la quotidianità rimanendo emarginati dal tessuto sociale e lavorativo
Località: Roma
