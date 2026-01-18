Assistente Sociale Specializzato Minori

Posizione lavorativa: Assistente Sociale – Minori – Celle Ligure (SV)
Azienda: Cooperativa Sociale Anteo
Descrizione lavoro: Anteo Impresa Sociale, con sede legale in Piemonte, opera nel settore socio-assistenziale su scala nazionale… relazionale ed emotivo agli utenti. Laurea in Servizio Sociale L39 – Laurea in Servizio Sociale e Politiche Sociali LM-87
Località: Savona
Candidati Ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!