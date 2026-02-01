Assistente Sociale Professionale

Posizione lavorativa: ASSISTENTE SOCIALE

Azienda: Orienta

Descrizione lavoro: in ambito anziani, ricerca: ASSISTENTE SOCIALE AZIENDA Il nostro cliente è una Cooperativa Sociale nata a Pordenone… in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, anziani e minori. PROFILO L’ASSISTENTE SOCIALE in ambito anziani aiuta

Località: Gemona del Friuli, Udine


