Assistente Sociale Professionale

Posizione lavorativa: ASSISTENTE SOCIALE
Azienda: Orienta
Descrizione lavoro: in ambito anziani, ricerca: ASSISTENTE SOCIALE AZIENDA Il nostro cliente è una Cooperativa Sociale nata a Pordenone… in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, anziani e minori. PROFILO L’ASSISTENTE SOCIALE in ambito anziani aiuta
Località: Gemona del Friuli, Udine
Candidati Ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!