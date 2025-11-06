10.2 C
Roma
giovedì – 6 Novembre 2025
Lavoro

Assistente Sociale per Segretariato Sociale a Bergamo: Unisciti a noi per fare la differenza!

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Assistente sociale per segretariato sociale – Bergamo

Azienda: Sana Cooperativa Sociale

Descrizione lavoro:
Si cerca un/una assistente sociale per gestire il servizio di segretariato sociale nel comune di Bergamo. Le responsabilità principali includono l’assistenza agli utenti nella gestione delle loro pratiche e il supporto nella ricerca di servizi sociali. È richiesto il possesso di un titolo abilitante per esercitare la professione, insieme a caratteristiche di empatia e buone capacità comunicative. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro stimolante.

Località: Bergamo

Data pubblicazione: Wed, 17 Sep 2025 01:23:14 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Sara Wahedi: tecnologia e speranza per l’Afghanistan
Articolo successivo
Meliconi Base Move EVO: Base Anti-Vibrazioni per Lavatrice
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.