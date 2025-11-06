Assistente Sociale per Segretariato Sociale a Bergamo: Unisciti a noi per fare la differenza!

Titolo lavoro: Assistente sociale per segretariato sociale – Bergamo



Azienda: Sana Cooperativa Sociale



Descrizione lavoro:

Si cerca un/una assistente sociale per gestire il servizio di segretariato sociale nel comune di Bergamo. Le responsabilità principali includono l’assistenza agli utenti nella gestione delle loro pratiche e il supporto nella ricerca di servizi sociali. È richiesto il possesso di un titolo abilitante per esercitare la professione, insieme a caratteristiche di empatia e buone capacità comunicative. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro stimolante.



Località: Bergamo



Data pubblicazione: Wed, 17 Sep 2025 01:23:14 GMT

