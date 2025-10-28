Assistente Sociale per Segretariato Sociale a Bergamo: Inizia una carriera che fa la differenza!

Titolo lavoro: Assistente sociale per segretariato sociale – Bergamo



Azienda: Sana Cooperativa Sociale



Descrizione lavoro:

Si è aperta una posizione per un assistente sociale nel servizio di segretariato sociale del comune di Bergamo. Le responsabilità includono l’orientamento e supporto ai cittadini nei vari ambiti dei servizi sociali, la gestione delle richieste e la collaborazione con altre istituzioni. È richiesta una laurea in Servizio Sociale e competenze relazionali e organizzative. I vantaggi offerti comprendono un ambiente di lavoro dinamico, opportunità di formazione continua e possibilità di crescita professionale.



Località: Bergamo



Data pubblicazione: Wed, 17 Sep 2025 05:57:32 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!