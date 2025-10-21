Assistente Sociale per RSA nei Colli Euganei – Fai la differenza ogni giorno

Titolo lavoro: Assistente sociale per RSA – zona Colli Euganei



Azienda: Codess Sociale



Descrizione lavoro:

Si cerca un assistente sociale per due strutture residenziali per anziani nei Colli Euganei, dove si offre supporto a utenti di diverse fasce d’età. Le responsabilità includono la gestione delle esigenze sociali degli ospiti, la pianificazione di attività e il supporto nella vita quotidiana. È richiesta una formazione specifica nel campo sociale e competenze relazionali. Tra i vantaggi, si evidenzia un contesto lavorativo orientato al benessere degli utenti e un ambiente senza fine di lucro.



Località: Solesino, Padova



Data pubblicazione: Thu, 25 Sep 2025 03:15:46 GMT

