Assistente Sociale per RSA nei Colli Euganei – Fai la differenza ogni giorno

Da stranotizie
Titolo lavoro: Assistente sociale per RSA – zona Colli Euganei

Azienda: Codess Sociale

Descrizione lavoro:
Si cerca un assistente sociale per due strutture residenziali per anziani nei Colli Euganei, dove si offre supporto a utenti di diverse fasce d’età. Le responsabilità includono la gestione delle esigenze sociali degli ospiti, la pianificazione di attività e il supporto nella vita quotidiana. È richiesta una formazione specifica nel campo sociale e competenze relazionali. Tra i vantaggi, si evidenzia un contesto lavorativo orientato al benessere degli utenti e un ambiente senza fine di lucro.

Località: Solesino, Padova

Data pubblicazione: Thu, 25 Sep 2025 03:15:46 GMT

