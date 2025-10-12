Assistente Sociale per RSA nei Colli Euganei con Focus sul Benessere dei Pazienti

Titolo lavoro: Assistente sociale per RSA – zona Colli Euganei



Azienda: Codess Sociale



Descrizione lavoro:

Si cerca un assistente sociale per due strutture residenziali per anziani, che avrà la responsabilità di supportare gli utenti nella loro vita quotidiana e garantire il benessere psicologico e sociale. I candidati ideali devono avere una laurea in servizio sociale e possedere competenze nelle dinamiche relazionali e nella gestione dei bisogni degli anziani. Tra i vantaggi offerti, vi sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro stimolante all’interno di un’organizzazione con un forte impegno sociale.



Località: Colli, Frosinone



Data pubblicazione: Thu, 25 Sep 2025 05:12:04 GMT

