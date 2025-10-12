20.3 C
Roma
domenica – 12 Ottobre 2025
Lavoro

Assistente Sociale per RSA nei Colli Euganei con Focus sul Benessere dei Pazienti

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Assistente sociale per RSA – zona Colli Euganei

Azienda: Codess Sociale

Descrizione lavoro:
Si cerca un assistente sociale per due strutture residenziali per anziani, che avrà la responsabilità di supportare gli utenti nella loro vita quotidiana e garantire il benessere psicologico e sociale. I candidati ideali devono avere una laurea in servizio sociale e possedere competenze nelle dinamiche relazionali e nella gestione dei bisogni degli anziani. Tra i vantaggi offerti, vi sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro stimolante all’interno di un’organizzazione con un forte impegno sociale.

Località: Colli, Frosinone

Data pubblicazione: Thu, 25 Sep 2025 05:12:04 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Donazione straordinaria per l’educazione in California
Articolo successivo
Imetec Adapto Recreo: Coperta Riscaldante Personalizzabile
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.