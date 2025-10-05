Assistente Sociale Dimissioni Protette a Parma – Fai la Differenza!

Titolo lavoro: Assistente sociale per dimissioni protette Parma



Azienda: Proges Cooperativa Sociale



Descrizione lavoro:

Proges, una cooperativa sociale, cerca un assistente sociale per il servizio “Dimissioni protette” a Parma, con l’obiettivo di supportare oltre 9.000 famiglie ogni giorno. I candidati devono possedere una laurea in servizio sociale e avere competenze nella gestione delle pratiche di dimissione. Tra le responsabilità figurano l’assistenza ai pazienti e alle loro famiglie, garantendo un passaggio sicuro verso il domicilio. L’offerta prevede possibilità di formazione continua e un ambiente di lavoro collaborativo. Inoltre, i dipendenti beneficeranno di un supporto attivo nel perseguimento delle proprie carriere professionali.



Località: Parma



Data pubblicazione: Fri, 03 Oct 2025 07:21:03 GMT

