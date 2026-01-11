Assistente Sociale con possibilità di crescita professionale

Posizione lavorativa: ASSISTENTE SOCIALE
Azienda: IL FARO Società Cooperativa Sociale
Descrizione lavoro: Posizione Il Faro Società Cooperativa Sociale ricerca Assistenti Sociali. Le risorse selezionate si occuperanno… educatori, mediatrici e mediatori, …, attività di segretariato sociale. SEDE DI LAVORO: CIVITANOVA MARCHE, APPIGNANO
Località: Provincia di Macerata
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!