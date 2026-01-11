2.6 C
Assistente Sociale con possibilità di crescita professionale

Posizione lavorativa: ASSISTENTE SOCIALE

Azienda: IL FARO Società Cooperativa Sociale

Descrizione lavoro: Posizione Il Faro Società Cooperativa Sociale ricerca Assistenti Sociali. Le risorse selezionate si occuperanno… educatori, mediatrici e mediatori, …, attività di segretariato sociale. SEDE DI LAVORO: CIVITANOVA MARCHE, APPIGNANO

Località: Provincia di Macerata


