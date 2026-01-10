Assistente Sociale a Cinisello Balsamo per progetto innovativo di servizi domiciliari

Posizione lavorativa: Assistente Sociale – Servizi Domiciliari – Cinisello Balsamo (MI)
Azienda: Cooperativa Sociale Anteo
Descrizione lavoro: Descrizione azienda Anteo Impresa Sociale, con sede legale in Piemonte, opera nel settore socio-assistenziale…. Sintesi delle mansioni: Presa in carico e valutazione dei bisogni; Supporto sociale ed amministrativo; Promozione
Località: Cinisello Balsamo, Milano
Data pubblicazione: Thu, 08 Jan 2026 05:12:49 GMT
